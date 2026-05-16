Владимир Путин посетит Китай 19–20 мая

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19–20 мая. Даты госвизита объявила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время официального визита президента России в Китай (сентябрь 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Си Цзиньпин во время официального визита президента России в Китай (сентябрь 2025 года)

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений», пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и еще нескольких двусторонних документов.

Главы государств примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 годы). Господин Путин также встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, они обсудят торгово-экономическое сотрудничество.

В Кремле говорили, что лидеры двух стран обсудят образование, высокие технологии и гуманитарные темы. 15 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Китай.