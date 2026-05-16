В краснодарском аэропорту задерживаются 17 рейсов

В международном аэропорту Краснодар (Пашковский) зафиксированы задержки вылета и прилета 17 рейсов, следует из данных онлайн-табло.

На вылет задержаны семь рейсов, в том числе два в Москву, а также по одному в Анталью, Стамбул, Новосибирск, Сургут и Санкт-Петербург. В расписании прилета сдвинуты 10 рейсов: четыре из Москвы, по два из Санкт-Петербурга и Антальи, а также рейсы из Екатеринбурга и Сургута.

Ранее в работе аэропорта были введены ограничения по линии Росавиации в целях обеспечения безопасности полетов.

