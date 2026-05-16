Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты утром 16 мая. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 08:48 в связи с требованиями безопасности. В этот же период был наложен временный запрет на полеты в аэропорту Сочи, но в настоящее время он уже отменен.

Вечером 15 мая в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. На территории Новороссийска, Геленджика, Крымского района и Туапсинского округа вводили режим тревоги по БПЛА и включали сирены для оповещения населения.

Согласно утренней сводке министерства обороны России, в ночь с 15 на 16 мая над регионами России, в том числе над Крымом и Краснодарским краем, силы ПВО сбили 138 беспилотников ВСУ.

София Моисеенко