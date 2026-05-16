Лукашенко: Белоруссия получает две трети гумпомощи от США

Две трети гуманитарной помощи, отправляемой в Белоруссию, поступает из США, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он поблагодарил американские власти за поддержку и помощь белорусам.

Господин Лукашенко поднял эту тему на вчерашней встрече с гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Президент Белоруссии выразил надежду, что после этой встречи в организации «будут больше внимания обращать на Беларусь».

«Две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: "Санкции, санкции", но американцы молодцы»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по ТАСС).

19 марта делегация США посетила Минск и провела переговоры с президентом Белоруссии. Стороны обсудили нормализацию отношений. В тот же день белорусские власти освободили 250 заключенных. 26 марта Минфин США снял санкции с производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфина Белоруссии, Белинвестбанка и Банка развития республики.

