Минпросвещения рассказало о схеме мошенников с кодами из смс перед ЕГЭ

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Они пытаются получить доступ к персональным данным и банковским приложениям в преддверии начала ЕГЭ, сообщило Минпросвещения.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения под предлогом регистрации на итоговую аттестацию. Они хотят получить код из смс или просят перейти по ссылке, чтобы получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям, передает ТАСС.

В Минпросвещения напомнили, что министерство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.