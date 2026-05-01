Минпросвещения поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Минпросвещения России поддержало порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ, установленный Рособрнадзором. Согласно нему, организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра.

«Четкое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном — на знаниях. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся и при этом позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией»,— сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Согласно новым правилам, если на входе сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, на хранение или передать его сопровождающему.

Единые государственные экзамены в России начнутся 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.