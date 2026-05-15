Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 56 беспилотников

За несколько часов над регионами России сбили 56 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны России. Сбития беспилотников зафиксированы в Крыму, Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Дежурные средства ПВО сбили украинские дроны в период с 14:00 до 20:00 15 мая. Беспилотники ликвидированы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской и другими областями, а также над Московским регионом.

С 08:00 до 14:00 15 мая, как ранее заявляли в Минобороны РФ, над российскими регионами сбили еще 22 беспилотника, в том числе над Черным морем, Крымом и Кубанью. В ночь с 14 на 15 мая силы противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали 355 БПЛА над Россией.

София Моисеенко