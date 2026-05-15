Россия вернула Украине четырех жителей Сумской области

Четыре жителя Сумской области, которые были эвакуированы в Россию из зоны боевых действий, сегодня отправились домой, на Украину, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. По данным украинской стороны, они находились в России с 2025 года.

Сумчане жили в пунктах временного размещения Курской области, написала госпожа Лантратова в Telegram. Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец уточнил, что среди них — пожилые люди в возрасте от 61 до 85 лет. «Сегодня они успешно вернулись в Украину и вскоре воссоединятся со своими родными»,— сообщил он.

Господин Лубинец отметил, что возвращение людей стало итогом работы с бывшей уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Он добавил, что в диалоге с российской стороной участвовал председатель белорусского парламентского комитета по социальной защите и труду Ирина Костевич.

Госпожа Лантратова сообщила, что сегодня стороны конфликта обменялись телами военнослужащих. Россия передала 528 тел погибших военных ВСУ, Украина отправила тела 41 служащего российской армии. «От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит»,— добавила госпожа Лантратова.

Сегодня Россия и Украина также обменялись военнопленными — по 205 человек с каждой стороны. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля.