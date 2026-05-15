В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 15 мая в Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Туапсе призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без остекления. Если сирена «Внимание всем!» застанет на улице, необходимо переместиться в цоколь ближайшего здания, на подземную парковку или в подземный переход.

Сергей Бойко подчеркнул, что сигнал угрозы будет отменен, как только обстановка на территории муниципалитета станет безопасной.

Сейчас угроза атаки БПЛА действует во всем Краснодарском крае, о чем ранее уведомили в РСЧС.

Кристина Мельникова

