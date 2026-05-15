Мем достиг угрожающего масштаба

Популярный среди российских школьников мем six-seven дошел до властей. Депутаты Брянской областной думы посчитали его угрозой национальной безопасности России и предложили запретить. Особого смысла у тренда нет: подростки просто выкрикивают фразу six-seven и двигают руками вверх-вниз каждый раз, когда слышат или видят числа 6 и 7.

Подобное поведение даже приводило к срывам уроков, писали СМИ. Так что в некоторых образовательных учреждениях ввели наказание за мем. В частности, учеников заставляют решить 67 примеров: так поступил педагог одной из пермских школ. Но позже в администрации города заявили, что это была шутка. Другие региональные депутаты призывают Роскомнадзор обратить внимание на этот мем. Парламентарии называют абсурдный выкрик симптомом «цифрового слабоумия». Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак с этим категорически не согласен:

«Тренд достаточно устойчивый. Все это просто превратилось в какой-то определенный фарс. Очень сильно завирусилось в соцсетях, потом по СМИ пошло и в нашей стране появилось, так как ТikТоk смотрят по всему миру. Называть такого рода историю национальной угрозой, честно говоря, смешно.

Можно внимание и на что-то другое обратить, а не на то, чтобы пытаться запрещать какой-то безобидный мем.

Дети выкрикивают эту фразу, да господи, какая разница? Многие и российские, и зарубежные бренды это даже в маркетинге использовали и этот мем обыгрывали. Иногда даже в юмористическом формате в некоторых школах устраивали на переменках музыкальную паузу, где включали историю с six-seven. Такой трек есть у российского артиста Gazan. Народ танцует, счастлив. Six-seven не является причиной срывов урока, потому что если дети хотят это сделать, они придумают, как этого добиться.

Понятно, что есть действительно страшные тренды. Можно вспомнить историю с "Синим китом". Вот такие кошмарные вещи нужно очень быстро останавливать. Или был "ЧВК Редан", когда дети устраивали драки. А вот такого рода тренды безобидные: дети побесятся и перестанут».

На мем этой весной отреагировал и бизнес в России. Например, в Avaisales шутят, что их СММ-щик «запер четвероклашек, чтобы отучить их говорить six-seven». Компания «Чистая линия» выпустила мороженое с числом 67 на упаковке, а в одной из пиццерий "Додо" ровно в 16:07 давали скидку 67%. Хотя мем новым назвать нельзя. Он был вирусным еще в прошлом году, напомнила контент-креатор сервиса Unisender и ведущая YouTube-канала «Новое сообщение» Марья Уросова:

«Я впервые услышала о нем еще год назад во время сезона WNBA. Он очень сильно вирусился через одну из самых популярных баскетболисток Пейдж Бекерс. Над этим уже смеялись в Америке как над протухшим мемом. Не знаю, почему он дошел до нас только сейчас и так взорвал соцсети и тренды. Это то же самое, если бы мы снова начали выпускать мемы с Бомбардиро Крокодило. Немножко позорно для брендов делать это главным инфоповодом.

Самое грустное, что мем не новый, и таким образом мы показываем свою неосведомленность в мемологии. Конечно же, я не считаю, что это какая-то угроза национальной безопасности. Я знаю, что это пошло от киберспорта, но, как и любой другой мем, он уже оброс кучей слоев и трактовок. Сейчас это просто это очередной брейнрот, не несущий какого-то смысла. В TikTok это расходится в видео про зумеров и шутках про их слишком рассеянное внимание».

В российских соцсетях тем временем уже начали шутить, что тренд six-seven — отражение упавшей покупательной способности. Ведь вместо приобретения трендовых вещей, например, плюшевых монстров-лабубу, антистресс-игрушек и слаймов теперь представители поколения «альфа» вынуждено развлекать друг друга просто фразой six-seven.

Ангелина Зотина