Четыре новые медали учредили в Севастополе

В Севастополе учредили четыре новые медали для граждан, отличившихся мужеством, гражданской позицией и благотворительной деятельностью. Соответствующий приказ подписал губернатор Михаил Развожаев, документ опубликован на официальном портале правительства Севастополя.

Указом губернатора учреждены медали «За мужество и верность долгу», «За содействие специальной военной операции», «За безупречную службу городу Севастополю», также к награждению вводится медаль имени Максимова Алексея Андреевича.

Михаил Развожаев заявил, что медаль «За мужество и верность долгу» предназначается за проявленные мужество, отвагу и смелость при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, ликвидации ЧС и охране правопорядка. Медаль «За содействие специальной военной операции» полагается для волонтеров и добровольцев, оказывающих помощь участникам СВО. Третья учрежденная медаль «За безупречную службу городу Севастополю» положена за работу в государственных органах и органах местного самоуправления, а также в севастопольских организациях с общим стажем не менее 15 лет, медаль смогут получить граждане, которые уже имеют городские награды. Четвертая медаль имени Алексея Максимова будет выдаваться людям, получившим общественное признание за заслуги перед Севастополем в благотворительной деятельности.

Губернатор Севастополя сообщил, что инициатор награждения должен будет направить в правительство города ходатайство о получении медали с приложенными документами не позже, чем за два месяца до даты награждения. Указ с положениями будет публиковаться на сайте севастопольского правительства.

