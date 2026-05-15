Иск Воронежского заповедника к ЮВЖД на 174 млн рассмотрит московский суд

Воронежский арбитраж определил направить материалы дела по иску Государственного природного биосферного заповедника имени Пескова к ОАО «Юго-Восточная железная дорога» (ЮВЖД, филиал РЖД) на 173,9 млн руб. по подсудности в Арбитражный суд Москвы, удовлетворив тем самым ходатайство ответчика. Информация об этом появилась в картотеке.

Основанием для иска заповедника послужило требование полностью возместить ущерб от лесного пожара, начавшегося 29 мая 2025 года. Истец утверждает, что возгорание возникло вследствие нарушений природоохранного законодательства, допущенных в полосе отвода воздушной линии электропередачи, принадлежащей ЮВЖД.

В обоснование ходатайства о передаче дела ответчик ссылался на то, что заявленные требования вытекают из деятельности «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», который относится к территориальной подсудности Арбитражного суда Москвы. Основной задачей «Трансэнерго» как раз является управление электроэнергетическим комплексом железнодорожной инфраструктуры для обеспечения заданных объемов перевозок.

Возгорание на территории заповедника произошло на перегоне между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево» в районе станции Беляево в Усманском районе Липецкой области (532 км). Пожар смогли потушить только 5 июня. В сентябре стало известно, что общая площадь пожара достигла 965,5 га.

Денис Данилов