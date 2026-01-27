Воронежский заповедник требует с ЮВЖД 174 млн за ущерб от пожара

Арбитражный суд Воронежской области принял иск ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» к ОАО «Юго-Восточная железная дорога» (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) о взыскании 173,9 млн руб. Заседание назначено на 10 марта. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Основанием для иска стало требование полностью возместить ущерб от лесного пожара, начавшегося 29 мая 2025 года. Согласно заявлению, возгорание возникло вследствие нарушений природоохранного законодательства, допущенных в полосе отвода воздушной линии электропередачи, принадлежащей ЮВЖД.

Возгорание на территории заповедника произошло на 532-м км перегона между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево» в районе станции Беляево в Усманском районе Липецкой области. Пожар начался из-за обрыва линии электропередачи, его смогли потушить только 5 июня. В сентябре стало известно, что площадь возгорания достигла 965,5 га.

Кабира Гасанова