На липецком участке Воронежского заповедника ликвидировали пожар

На липецком участке ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» в Усманском районе Липецкой области вечером 5 июня ликвидировали пожар, начавшийся 29 мая. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте работали пожарные, спасатели, лесники, добровольцы, работники сельскохозяйственных и дорожных компаний, сотрудники ПАО «НЛМК» и Роспотребнадзора, также была подключена авиация МЧС России. 3 июня сообщалось, что на месте работает 65 единиц спецтехники и 144 специалиста, днем позже, после сообщения об отсутствии активного горения, количество техники сократилось до 57, количество специалистов — до 130.

Пожар на липецком участке Воронежского биосферного заповедника начался из-за обрыва линии электропередач. Изначального его площадь составляла 200 кв. м, но из-за сильного ветра к 30 мая она увеличилась до 300 га. 31 мая возгорание локализовали на площади 500 га.

Ульяна Ларионова