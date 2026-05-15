Экс-директор ярославского департамента охраны ОКН возглавила областной ВООПИК

Председателем ярославского регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК) избрана бывший директор департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области Наталья Грушевская. Об этом сообщил член президиума Дмитрий Кшукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Натальи Грушевской в ВК Фото: страница Натальи Грушевской в ВК

Госпожа Грушевская работала в должности директора департамента с июня 2021 года по август 2023 года. После отставки она оставалась работать в департаменте в качестве замдиректора.

Более 15 лет председателем отделения ВООПИК был архитектор-реставратор, лауреат областной премии им. П. Д. Барановского Вячеслав Сафронов.

Алла Чижова