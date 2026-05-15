На Тургеневском мосту Краснодара откроют две полосы

В Краснодаре на Тургеневском мосту планируется открыть две полосы движения на въезд в город 17 мая, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Движение будет запущено по отремонтированному участку Тургеневского моста. Две полосы на выезд из Краснодара останутся закрытыми для выполнения работ по устройству предшовных зон. Также на участке должны провести ремонт покрытия и тротуаров на подходах к мосту.

Водителей Краснодара призвали планировать маршруты заранее.

Кристина Мельникова