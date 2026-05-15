Построенное рыбинским заводом судно связало Сочи и Сухум

Построенное рыбинским судостроительным заводом «Вымпел» скоростное пассажирское судно «Комета 120М» отправилось в первый в этом сезоне международный рейс по маршруту Сочи — Сухум. Об этом сообщили в пресс-центре Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Речь идет о судне, которому присвоено имя «Космонавт Павел Попович». Внутри него размещен стенд с биографией и фотографиями, отражающими памятные моменты жизни Героя Советского Союза.

В минувшем году судно ходило между Сочи и Геленджиком, а также впервые вышло в международный рейс. По маршруту Сочи — Сухум в этом сезоне судно будет ходить до октября.

«Комета 120М» может перевозить в комфортных условиях до 120 человек со скоростью более 60 км/ч. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, системой умерения качки, системой кондиционирования. «Вымпел» совместно с феодосийским заводом «Море» построил пять судов «Комета 120М» проекта 23160 для эксплуатации в Азово-Черноморском бассейне.

Алла Чижова