Над Севастополем сбили две воздушные цели

Над территорией Севастополя ликвидировали две воздушные цели. Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, воздушные цели были сбиты в районе Фиолента и Северной стороны. По данным спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края и другими регионами России ликвидировали 22 беспилотника. По данным Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО 15 мая в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина