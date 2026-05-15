Краснодарские разработчики сервисного ПО заработали сотни миллионов при штате в несколько десятков человек

На ИТ-рынке Краснодарского края усиливается тренд на развитие компактных компаний, работающих в сегментах сервисного ПО по подписке (SaaS), цифровой рекламы и медицинских технологий. Об этом свидетельствуют данные отчетности «СПАРК-Интерфакс», проанализированные «Ъ-Кубань».

Одним из крупнейших представителей сегмента остается ООО «Ябби», развивающее рекламную платформу YABBI и сервис multiscreener.ru. По итогам 2025 года выручка компании выросла до 1,07 млрд руб., а чистая прибыль составила 270,3 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников при этом достигла 55 человек против 45 годом ранее и 40 — в 2023 году. Таким образом, на одного сотрудника приходится почти 19,5 млн руб. выручки.

После перехода под контроль структур «Ростелекома» компания сохранила модель высокомаржинального цифрового продукта с ограниченной численностью команды. Основной бизнес связан с автоматизированным размещением интернет-рекламы и аналитикой интернет-аудиторий. При этом чистая рентабельность бизнеса превышает 25%.

Схожую модель демонстрирует и разработчик медицинских цифровых сервисов «Медрокет», развивающий экосистему вокруг платформы «ПроДокторов». По итогам 2025 года выручка компании составила 1,88 млрд руб., а чистая прибыль достигла 693,5 млн руб. Штат компании вырос до 440 сотрудников против 357 годом ранее и 296 — в 2023 году. Несмотря на расширение команды почти на 50% за два года, темпы роста финансовых показателей оказались значительно выше, что позволило компании увеличить чистую рентабельность до 36,8%.

В сегменте туристических цифровых сервисов одним из наиболее быстрорастущих игроков остается «Мантера Диджитал», связанная с экосистемой курорта «Красная Поляна». По итогам 2025 года выручка компании достигла 617 млн руб. против 49,6 млн руб. годом ранее и 4,8 млн руб. в 2023 году. Таким образом, за последний год оборот компании вырос более чем в 12 раз, а за два года — более чем в 128 раз. Чистая прибыль в 2025 году составила 216 млн руб. против убытка годом ранее. Среднесписочная численность персонала увеличилась до 116 человек против 48 в 2024 году.

Среди наиболее компактных участников рынка выделяется ООО «Ван технологии», развивающее платформу алгоритмического трейдинга OS Engine. По итогам 2025 года компания при штате в два человека получила около 10 млн руб. выручки и почти 3 млн руб. чистой прибыли.

По оценке участников рынка, подобные компании формируют в регионе сегмент так называемых «цифровых бутиков» — небольших продуктовых команд, работающих преимущественно по подписочной и платформенной модели. В отличие от крупных корпоративных IT-хабов, рост таких структур не требует пропорционального увеличения штата, что позволяет сохранять высокую маржинальность бизнеса.

Роман Лаврухин