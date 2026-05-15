Болельщики раскупили билеты на пятый матч финала Кубка Гагарина

В Ярославле закончились билеты на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Об этом свидетельствуют данные с сайта ярославского хоккейного клуба.

«Локомотив» открыл продажу билетов в 11:00 15 мая на своем сайте. Онлайн-очередь достигала 8,6 тыс. человек при вместимости трибун 7,9 тыс. человек. В настоящее время билетов всех ценовых категорий нет. Однако они еще могут появиться (в случае отказов). В клубе сообщали, что билеты при наличии будут продавать в день матча, то есть 19 мая, в кассах «Арены-2000».

Счет в финальной серии сейчас равный — 1:1. Третий и четвертый матчи пройдут в Казани 15 и 17 мая. Серия длится до четырех побед.

Алла Чижова