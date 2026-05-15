В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В связи с этим в расписании рейсов возможны корректировки. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов.

Согласно информации Министерства обороны России, над Кубанью и другими регионами РФ сбили 22 беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина