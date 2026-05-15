ИТ-компания из Анапы заработала 18 млн руб. на автоматизации исков за нарушение авторских прав

Анапская компания «Фортуна Технолоджис», развивающая сервис Copydefend для защиты интеллектуальной собственности, по итогам 2025 года получила 18,4 млн руб. чистой прибыли при выручке 90,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», проанализированные «Ъ-Кубань».

Компания имеет статус микропредприятия и специализируется на автоматизированном поиске незаконного использования цифрового контента, фиксации нарушений и сопровождении претензионной работы. Сервис Copydefend позволяет правообладателям выявлять незаконное использование фотографий, текстов и других материалов в интернете, после чего формировать претензии и сопровождать судебные процессы в автоматизированном режиме.

Согласно отчетности, ключевую роль в финансовой модели компании играют не только продажи программного обеспечения, но и прочие доходы, сопоставимые с основной выручкой. При выручке от основной деятельности в размере 90,8 млн руб. объем прочих доходов компании в 2025 году составил еще 90,3 млн руб. За счет этого прибыль до налогообложения достигла 24,5 млн руб. При этом прибыль от продаж оставалась отрицательной — минус 1,7 млн руб., поскольку себестоимость превысила выручку и составила 92,6 млн руб.

По данным «СПАРК», к 2026 году «Фортуна Технолоджис» участвовала более чем в 10,8 тыс. арбитражных дел, преимущественно в качестве истца. Из них около 7,7 тыс. процессов связаны с защитой интеллектуальной собственности. Общая сумма исковых требований по таким спорам за все время превысила 19,8 млрд руб., а только за последние 12 месяцев — 86,8 млн руб.

Компания зарегистрирована в Анапе в 2021 году и за четыре года существенно увеличила масштабы деятельности. Среднесписочная численность сотрудников выросла с одного человека в 2021 году до 22 человек по итогам 2025 года. При текущем финансовом результате на одного сотрудника приходится около 837 тыс. руб. чистой прибыли в год. В структуре организации действуют административный отдел, отдел медиации, отдел делопроизводства, отдел поиска и претензирования, а также подразделения разработки и маркетинга.

Финансовые показатели компании существенно превышают среднеотраслевые значения. Согласно данным «СПАРК», рентабельность собственного капитала компании по итогам 2025 года составила 99,4% против среднерегионального уровня 47,7%. На конец 2025 года объем денежных средств компании достигал 21,1 млн руб. при обязательствах на уровне 3,8 млн руб.

Основателем и совладельцем «Фортуна Технолоджис» является Кирилл Кнауб. Вторым собственником с долей 50% выступает гражданин Германии Эльмар Пиннекер. В июне 2025 года уставный капитал компании был увеличен с 15 тыс. до 515 тыс. руб. Руководящие функции также выполняет исполнительный директор Софья Рудницкая.

Кроме товарных знаков COPYDEFEND и «КОПИДЕФЕНД» компания владеет зарегистрированной программой для ЭВМ — «Программный комплекс депонирования и машинной проверки изображений». В СПАРК компания имеет низкие индексы риска и не имеет действующих решений о блокировке счетов. Объем интернет-трафика компании составляет 1000–5000 Гб ежемесячно, что может свидетельствовать об использовании автоматизированных систем мониторинга цифрового контента.

Валерий Климов