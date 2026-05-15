Бывший глава Белгородской области награжден орденом Александра Невского

Издание «Мир Белогорья» после торжественной церемонии представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева сообщило, что экс-глава региона Вячеслав Гладков по указу президента награжден орденом Александра Невского. Накануне такую же награду получил ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Господина Шуваева представил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. По его словам, новый руководитель обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели. Участвовавший в торжественной церемонии Вячеслав Гладков выразил надежду, что представители всех органов власти региона помогут врио.

Президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова 13 мая. Он руководил регионом с ноября 2020 года. Александр Шуваев участвовал в специальной военной операции на территории Украины, за что получил звание Героя России. С начала 2026 года он был замгубернатора Иркутской области.

Фотогалерея Чем запомнится Белгородской области Вячеслав Гладков Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область 5 лет и 177 дней — с 18 ноября 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Одной из заметных вех его карьеры до прихода в Белгородскую область был пост вице-губернатора Севастополя. Он курировал там внутреннюю политику с сентября 2016-го по конец марта 2018 года. На фото господин Гладков и его будущий белгородский заместитель по экономике Илья Пономарев во время заседания Законодательного собрания Севастополя. 6 сентября 2016 года. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Вячеслав Гладков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время круглого стола с привлечением общественности в Законодательном собрании Севастополя в Крыму в рамках обсуждения изменений в Устав города. 11 октября 2016 года. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото В 2018 году Вячеслав Гладков покинул пост замглавы Севастополя по собственному желанию и стал заместителем председателя краевого правительства — руководителем аппарата. Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Указом президента Владимира Путина Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. На фото он со своим предшественником Евгением Савченко, который руководил регионом 27 лет. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вячеслав Гладков во время церемонии представления правительству региона. 20 ноября 2020 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости. На фото он во время прямого эфира с жителями области. 10 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области 11 марта 2021 года Вячеслав Гладков провел свою первую большую пресс-конференцию с представителями СМИ. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Во власти денег много не заработаешь, сюда идут с желанием что-то изменить»,— так Вячеслав Гладков тогда объяснил привлекательность госслужбы для молодежи. 11 марта 2021 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вячеслав Гладков лично выезжал на места крупных происшествий и атак ВСУ. На фото он на месте пожара на нефтебазе ПАО «НК “Роснефть”» в Белгороде после авиаудара. 1 апреля 2022 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также господин Гладков лично встречался с жителями, пострадавшими от ударов ВСУ. На фото он во время возложения цветов у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с местными жителями у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На встрече с президентом Владимиром Путиным 8 августа 2022 года Вячеслав Гладков констатировал снижение объема инвестиций в регион. Фото: пресс-служба президента РФ Вячеслав Гладков перед началом заседания Государственного совета России по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях в Кремле. 22 декабря 2022 года. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Губернатор Белгородской области во время встречи с жителями Белгородского округа по вопросу строительства очистных сооружений. 11 мая 2023 года. Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации Вячеслав Гладков не раз встречался и совместно работал с главами соседних регионов. На фото он с губернатором Курской области Романом Старовойтом, который впоследствии покончил с собой. 10 июня 2023 года. Фото: пресс-служба Во время губернаторства Вячеслава Гладков произошли и крупные бизнес-события. Так, холдинг «Русагро» поглотил местную ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (на фото вместе с губернатором). Позже глава региона назвал именно господина Зотова инициатором сделки. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов во время посещения парка «Берега» и набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с людьми в форме в парке «Берега» и на набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Пресс-конференция Вячеслава Гладкова по итогам 2023 года прошла с заметно усиленными мерами безопасности. Ее организовали в актовом зале школы с заклеенными «бронепленкой» окнами. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» во время пресс-конференции, Вячеслав Гладков отметил следующее: «Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития и цифры не меняем». 23 ноября 2023 года. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке на выборах президента России. 17 марта 2024 года. Фото: Коммерсантъ / Telegram-канал Вячеслава Гладкова На следующей ежегодной пресс-конференции Вячеслав Гладков показал себя как губернатор, который не стесняется произносить табуированное слово «война». За три часа общения с журналистами он произнес его не менее пяти раз. 20 ноября 2024 года. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Губернатор Белгородской области отвечает на вопросы журналистов о расследовании хищений при строительстве фортификационных сооружений во время пресс-конференции в Белгороде. 14 августа 2025 года. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке. 14 сентября 2025 года. Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков контролирует работы по извлечению упавшего боеприпаса в Белгороде. 22 января 2026 года. Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Вячеслав Гладков несколько раз попадал под атаки ВСУ во время рабочих поездок. Один из таких инцидентов произошел 23 марта 2026 года. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания в правительстве региона, которое транслировалось в соцсетях до его ухода в отпуск перед отставкой. На заседании 23 марта господин Гладков заявил, что Max функционирует «не в полном объеме», и поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь». 