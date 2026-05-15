Бывший глава Белгородской области награжден орденом Александра Невского
Издание «Мир Белогорья» после торжественной церемонии представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева сообщило, что экс-глава региона Вячеслав Гладков по указу президента награжден орденом Александра Невского. Накануне такую же награду получил ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Вячеслав Гладков на церемонии представления нового главы Белгородской области правительству региона
Господина Шуваева представил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. По его словам, новый руководитель обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели. Участвовавший в торжественной церемонии Вячеслав Гладков выразил надежду, что представители всех органов власти региона помогут врио.
Президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова 13 мая. Он руководил регионом с ноября 2020 года. Александр Шуваев участвовал в специальной военной операции на территории Украины, за что получил звание Героя России. С начала 2026 года он был замгубернатора Иркутской области.