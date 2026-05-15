Путин оценил результаты мер правительства в экономике

Последние меры, принятые правительством России в экономике, начали давать положительный результат, заявил президент Владимир Путин. Он поручил правительству и дальше уделять внимание вопросам экономики.

Фото: пресс-служба президента РФ Справа налево: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и помощник президента России Максим Орешкин

«Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

По данным Минэкономики, в марте ВВП России вырос на 1,8% год к году. В последнем отчете ведомство снизило прогноз роста ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%. Инфляция по итогам года составит 5,2%, ожидают в министерстве.

