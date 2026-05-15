В Ярославле арестован руководитель отдела в областном управлении СКР
Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца руководителя Ярославского межрайонного следственного отдела областного СУ СКР Станислава Охнича. Об этом сообщает ТАСС.
Господин Охнич обвиняется в получении крупной взятки группой лиц (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Мера пресечения ему избрана до 14 июня 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда, что сегодня суд оставил жалобу защитника на постановление без удовлетворения, а постановление — без изменения.
Информагентство сообщает, что в аналогичном преступлении обвиняется адвокат, ему избрали домашний арест.
К настоящему моменту информация о Станиславе Охниче как руководителе отдела удалена с сайта областного СК. Исполняет обязанности полковник юстиции Максим Смыгалов.