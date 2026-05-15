В Ярославле арестован руководитель отдела в областном управлении СКР

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца руководителя Ярославского межрайонного следственного отдела областного СУ СКР Станислава Охнича. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Охнич обвиняется в получении крупной взятки группой лиц (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Мера пресечения ему избрана до 14 июня 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда, что сегодня суд оставил жалобу защитника на постановление без удовлетворения, а постановление — без изменения.

Информагентство сообщает, что в аналогичном преступлении обвиняется адвокат, ему избрали домашний арест.

К настоящему моменту информация о Станиславе Охниче как руководителе отдела удалена с сайта областного СК. Исполняет обязанности полковник юстиции Максим Смыгалов.