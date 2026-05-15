ПСБ и Демидовский университет создали кафедру по кибербезопасности

Банк ПСБ открыл в Ярославском государственном университете им. Демидова базовую кафедру «Кибербезопасность банковских систем». О подписании соответствующего положения «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе вуза.

Кафедра будет структурным подразделением вуза на математическом факультете. С нового учебного года представители банка начнут вести прикладные дисциплины для студентов. В планах — усиление практической части образовательных программ.

«Наши эксперты будут делиться практическим опытом, помогая студентам освоить навыки, необходимые для современной цифровой экономики»,— прокомментировал старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности банка Дмитрий Миклухо.

Студенты вуза смогут проходить в ПСБ стажировки. Господин Миклухо считает, что этот процесс будет напрямую способствовать увеличению количества высококвалифицированных кадров в регионе. Ректор вуза Артем Иванчин полагает, что объединение академического образования с прикладными задачами банка позволит интенсивнее внедрять инновации в учебный процесс.

«Обучающиеся получат прямой доступ к реальным кейсам современной банковской IT-сферы, а наши партнеры — возможность готовить себе кадры со студенческой скамьи»,— отметил господин Иванчин.

Головной офис ПАО «Банк ПСБ» с весны 2025 года зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, 16. Банк в рамках переезда из Москвы предполагает построить офис и жилой комплекс для своих сотрудников, а также обновить футбольный стадион «Шинник» и возвести лицей в Красноперекопском районе.

Алла Чижова