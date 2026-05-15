Бывшего спецкора «Ъ» заочно приговорили к трем годам за связи с нежелательным фондом

Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил к трем годам лишения свободы бывшего специального корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева. Его признали виновным в сотрудничестве с нежелательной иностранной организацией. Также осужденному запретили администрировать сайты на три года, сообщила пресс-служба судов столицы.

Решение связано с работой журналиста в Фонде Карнеги (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). В частности, на сайте проекта регулярно публиковали статьи Соловьева о Приднестровье. Сам Владимир Соловьев говорил, что начал сотрудничать с организацией еще до начала боевых действий на Украине и продолжает это делать до сих пор.

Владимира Соловьева объявили в розыск 26 марта 2026 года. В апреле 2025 года Савеловский райсуд оштрафовал бывшего спецкора на 10 тыс. руб. за участие в нежелательной организации. С 2022 года Соловьев живет не в России.

Владимир Соловьев сотрудничал с «Ъ» с 2005 по 2024 год. Журналист входил в «кремлевский пул», освещал конфликты и протесты в Грузии, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Сейчас он развивает собственный проект о постсоветском пространстве «ТЕМА».

Никита Черненко