Бывшего спецкора “Ъ” объявили в розыск из-за работы на нежелательный фонд

Уголовное дело в отношении бывшего специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева связано с его работой в проекте Фонда Карнеги (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Господин Соловьев также высказал предположение, что его могли объявить в розыск из-за работы на Фонд (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). В Telegram-канале «ТЕМА», который он ведет вместе с бывшим журналистом РБК Александром Атасунцевым (на которого в России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ), Владимир Соловьев написал, что сотрудничал с организацией до российской военной операции на Украине и продолжает это делать и сейчас.

Спецкор работал в “Ъ” с 2005 по 2024 год. О том, что господин Соловьев был объявлен в розыск, стало известно накануне. В чем подозревают журналиста, не сообщалось.

В марте 2022 года Владимир Соловьев вместе с журналистами телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией), «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией), журналистом и писателем Михаилом Зыгарем (объявлен иностранным агентом) взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор потребовал у СМИ не публиковать интервью и начал проверку в отношении изданий интервьюеров.

В апреле 2025 года Савеловский суд оштрафовал господина Соловьева на 10 тыс. руб. за участие в нежелательной организации. Протокол поступил в суд 5 марта вместе с аналогичными административными делами в отношении журналистки Financial Times Полины Ивановой, востоковеда и корееведа Андрея Ланькова. Все они участвовали в проектах Фонда Карнеги (объявлен иноагентом и нежелательной организацией).