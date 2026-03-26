Бывшего корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева объявили в розыск

Бывшего специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится на сайте МВД России.

Журналист Владимир Соловьев в 2018 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Журналист Владимир Соловьев в 2018 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Владимир Соловьев сотрудничал с “Ъ” с 2005 по 2022 год. Он входил в «кремлевский пул» журналистов, освещал конфликты и протесты в Грузии, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В сентябре 2018 года Владимира Соловьева включили в список украинского сайта «Миротворец».

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Владимир Соловьев вместе с журналистами телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией), «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией), журналистом и писателем Михаилом Зыгарем (объявлен иностранным агентом) взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор потребовал у российских СМИ не публиковать это интервью, а в отношении изданий, которые его взяли, орган начал проверку.

В 2022 году Владимир Соловьев переехал в Молдову. Сейчас журналист занимается своим проектом о постсоветском пространстве «ТЕМА».

В апреле 2025-го Савеловский суд Москвы оштрафовал Владимира Соловьева на 10 тыс. руб. за участие в нежелательной организации. Неизвестно, участие в какой организации вменили журналисту. Протокол в отношении Владимира Соловьева поступил в суд 5 марта вместе с аналогичными документами в отношении журналистки Financial Times Полины Ивановой, востоковеда и корееведа Андрея Ланькова. Все они участвовали в проектах Фонда Карнеги (объявлен иноагентом и нежелательной организацией).