Сын ярославского омбудсмена заявился на праймериз «Единой России»

Помощник сенатора РФ Александра Русакова и сын уполномоченного по правам человека в Ярославской области Дмитрий Бабуркин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Соответствующая информация отражена на сайте праймериз.

Господин Бабуркин намерен участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку) и по округу №193 (Ярославский). Дмитрий Бабуркин — уроженец Ярославля, 11 лет работает в региональной общественной приемной председателя партии ЕР Дмитрия Медведева.

«Я хочу не просто помогать каждому обратившемуся, а сделать так, чтобы таких обращений становилось меньше. Сегодня для этого нужно совершенствовать законодательство. Я не буду давать вам невыполнимых обещаний и не скажу, что все исправлю за один день. Мой подход — делать свою работу последовательно, день за днем»,— сказал господин Бабуркин.

Подача заявлений на участие в праймериз завершилась 14 мая. Документы в Ярославской области подали 37 человек.

Алла Чижова