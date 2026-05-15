Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках бизнес-класса за год выросла более чем на 15% и достигла 611 тыс. руб. При этом средний бюджет объекта за тот же период показал аналогичную динамику — рост составил 15%. Ценовой показатель приблизился к отметке 37,5 млн руб., посчитали специалисты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и «Сигнум».

Среди всех форматов жилья в столичных новостройках бизнес-класса самыми быстрорастущими в цене стали студии — они прибавили 25%. В 2025 году студия в среднем стоила около 16 млн руб., а теперь — почти 21 млн. Динамика обусловлена, полагают эксперты, сокращением количества таких лотов в квартирографии новых проектов. В категории многокомнатных квартир также наблюдается значительный рост. Средняя стоимость квадрата в таких объектах увеличилась почти на 20%.

Рост цен на квартиры бизнес-класса отражает ключевой рыночный тренд, отмечают брокеры: при высоких ипотечных ставках в этом сегменте все активнее применяются рассрочки и более дорогие ипотечные программы.

В высокобюджетном сегменте меняется структура спроса: все больше покупателей выбирают жилье не как инвестиционный актив, а для собственного проживания. Клиентов интересуют просторные лоты — чаще всего от трех спален и больше. При этом ключевую роль играют не только площадь и планировка, но и качество проекта: продуманная функциональность, приватность, наличие внутренней инфраструктуры и уровень безопасности.

Светлана Бардина