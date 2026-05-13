Бывшего и. о. губернатора Белгородской области Дениса Буцаева объявили в розыск

Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев, который в 2020 году в статусе и. о. губернатора два месяца возглавлял Белгородскую область, объявлен в розыск. Как следует из карточки базы данных МВД, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ТАСС, господин Буцаев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Недавно он покинул РФ.

Господин Буцаев находился в должности заместителя министра природы с марта 2025-го до апреля 2026-го. В отставку он ушел по собственному желанию. С начала 2019 года работал генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). В 2020 году два месяца руководил Белгородской областью: перед отставкой бессменный губернатор Евгений Савченко назначил господина Буцаева своим заместителем. После назначения на пост врио губернатора Вячеслава Гладкова он вернулся в РЭО.

В апреле этого года стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства РЭО. Дела о мошенничестве возбуждены против топ-менеджеров Юрия Валдаева, Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Официально о них в следственных органах не сообщали.

