Экс-главу Белгородской области подозревают в хищениях в ходе мусорной реформы

Бывшего заместителя руководителя Минприроды РФ 49-летнего Дениса Буцаева, который в 2020 году в статусе и. о. губернатора два месяца возглавлял Белгородскую область, ищут по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) на так называемую мусорную реформу. Господин Буцаев возглавлял РЭО до перехода в министерство. По данным «Ъ», уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Дениса Буцаева было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в феврале этого года.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации «Ъ», основанием для расследования могли послужить материалы проверки Счетной палатой деятельности ППК РЭО за период 2022-2024 годов. В частности, аудиторы указывали на неэффективное использование средств, направленных на реализацию федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». На это РЭО только в 2024 году выделили 5,5 млрд руб. субсидии, но ни один из восьми запланированных «объектов инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и сырьем» не был построен.

Накануне, 13 мая, «Ъ-Черноземье» писал, что в базе данных МВД появилась карточка Дениса Буцаева с уточнением, что его ищут по уголовной статье. Ранее в апреле этого года стало известно о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в отношении топ-менеджеров РЭО — Юрия Валдаева, Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Официально о них в следственных органах не сообщали. «Ъ» пишет, что все задержанные признали вину в инкриминированных деяниях. При этом на допросах фигуранты якобы утверждали, что лишь выполняли указания своего непосредственного начальника — господина Буцаева.

Денис Данилов