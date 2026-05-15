Во Фрунзенском районе Ярославля хотят построить 14-этажный МКД

В Ярославле хотят построить 14-этажный многоквартирный дом (МКД) в границах квартала, ограниченного проспектом Фрунзе, улицами Судостроителей, Балтийской и Спортивной. Соответствующая информация отражена в постановлении о внесении изменений в проект планировки и межевания территории, подписанном мэром Артемом Молчановым.

Согласно представленным в приложениях схемам, дом могут возвести со стороны улицы Спортивной рядом с домом №17 на улице 6-й Железнодорожной. Зона МКД составит 3,2790 га. Сейчас в указанном квартале живут 1705 человек, строительство увеличит население на 252 человека. Для дома запланировано 51 машино-место.

«Строительство планируемого в рамках проекта планировки многоквартирного дома будет осуществляться в один этап в срок до пяти лет. Проектирование планируется выполнить в течение двух лет с момента утверждения данной документации по планировке территории»,— указывается в постановлении.

Алла Чижова