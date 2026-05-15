«Делимобиль» увеличил выручку

Выручка компании «Делимобиль» в первом квартале составила 6,6 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности, при этом выручка на один автомобиль выросла на 14% год к году. EBITDA достигла 922 млн руб. (+8% год к году); EBITDA на автомобиль увеличилась на 23% год к году.

Несмотря на несмотря на охлаждение рынка каршеринга — по оценкам «Каршеринг Руссия», московский рынок сократился на 25% год к году (количество поездок упало с 20 млн до 15 млн за квартал),— компания смогла увеличить число проданных минут в расчете на автомобиль на 51% год к году, сообщили в компании.

Поставив цель по повышению операционной эффективности, в первом квартале компания значительно сократила коммерческие и управленческие расходы — на 45% и 9% соответственно. «Это стало результатом новой стратегии, в рамках которой компания адаптировала бизнес-модель — перераспределила автомобили в регионы, во многих из которых “Делимобиль” является единственным сервисом каршеринга. Усиление присутствия в экономсегменте, который более востребован в регионах, и снижение цены поездки на 25% позволили “Делимобилю” планомерно возвращать клиентов, прекративших использование сервиса из-за роста цен в 2025 году, продемонстрировать рост утилизации автопарка и увеличение средней длительности поездки»,— сообщили в компании.

В первом квартале 2026 года расходы на ремонт и обслуживание автомобилей снизились на 10% за счет систематического контроля затрат на собственных СТО. При этом рост загрузки автопарка не привел к увеличению аварийности, что позволило снизить страховые расходы на 20% год к году. По данным компании, весь прирост себестоимости в первом квартале 2026 года (+7% год к году) пришелся на статьи, напрямую связанные с ростом использования автопарка: топливо, включая услуги по заправке, и расходы на парковку.

Во втором квартале компания планирует поэтапно расширять автопарк, делая ставку на автомобили экономсегмента. «Контроль всех компонентов себестоимости позволит удерживать доступные тарифы для пользователей без пропорционального роста затрат»,— отметил основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани.