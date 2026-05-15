Инфраструктура на вырост

Компания Б1 подготовила второй отчет о развитии рынка ИТ-инфраструктуры для высоконагруженных систем (ИВНС) и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Помимо рыночных показателей исследование также базировалось более чем на 40 интервью с профессионалами отрасли, включая ИТ-руководителей крупнейших компаний России и организаций госсектора. Из него следует, что рынок ИВНС по итогам 2025 года оценивается почти в 660 млрд руб. и будет расти среднегодовым темпом более 15% до 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сегодня сегмент ИТ-инфраструктуры для высоконагруженных систем является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих на российском ИТ-рынке. Как отмечают аналитики, рынок ИВНС будет расти в 1,3 раза быстрее ИТ-расходов B2B Enterprise и B2G, а объем этого рынка в стране удвоится и достигнет порядка 1,5 трлн руб. к 2031 году. При этом в краткосрочном периоде ожидается замедление активности на рынке с нормализацией ситуации в долгосрочной перспективе по мере восстановления экономики. На развитие отрасли во многом будет влиять курс государства на технологическую независимость, а также ускоренное внедрение технологий обработки и анализа данных, прежде всего искусственного интеллекта.

ИВНС — это специализированная ИТ-инфраструктура, обеспечивающая работу цифровых платформ с огромным количеством пользователей, данных и одновременных операций. К таким системам относятся банковские сервисы, государственные платформы, экосистемы бигтех-компаний, маркетплейсы и другие крупные онлайн-сервисы.

Разрыв в уровне затрат на ИТ между отраслями создает дополнительный потенциал для информационных систем там, где доля затрат на ИТ в выручке низка, но высок вклад отрасли в ВВП, говорится в исследовании Б1.

Дополнительный импульс для развития отрасли — государственная поддержка: до 2030 года на цифровизацию планируется направить более 1 трлн руб.

Особенность ИВНС в том, что такие платформы должны работать непрерывно и без сбоев даже при пиковых нагрузках. Для этого требуется особая инфраструктура: высокопроизводительные серверы, быстрые сети передачи данных, масштабируемые системы хранения, резервирование оборудования и механизмы распределения нагрузки. Так, ИТ-ландшафт можно строить двумя способами: собирать из отдельных компонентов либо самостоятельно, либо при помощи ПАК — готовых преднастроенных инфраструктурных блоков, объединяющих серверное оборудование, специальное ПО и системы управления.

ПАК обеспечивают в несколько раз более высокую вычислительную мощность на том же или даже более простом оборудовании, чем традиционные решения (за счет глубокой интеграции аппаратной и программной частей, оптимизации под конкретные бизнес-задачи), а среди основных заказчиков таких комплексов — организации с высоконагруженной инфраструктурой, которым нужны вертикально интегрированные решения и вычислительные мощности для работы с большими объемами данных.

Использование ПАК распространено в мировой практике: компании либо создают такие комплексы самостоятельно, либо используют готовые вендорские продукты.

Международный опыт подтверждает зрелость такого подхода: среди известных примеров комплексных решений – Oracle Exadata, IBM Netezza Appliance, Yellowbrick Data, SambaNova, DataScale.

В России же количество решений ПАК для ИВНС — как корпоративных, так и вендорских — с каждым годом становится все больше. По данным Б1, рынок вендорских ПАК будет расти среднегодовыми темпами на уровне 20%, к 2031 году он достигнет 255 млрд руб., сопровождаясь ускоренным замещением зарубежных решений на российские и ростом доли ПАК от профессиональных производителей.

По мнению представителей отрасли, с учетом роста объема данных, повышения требований к скорости обработки и непрерывности сервисов у бизнеса в России сегодня растет спрос на преднастроенные интегрированные решения, позволяющие ускорить внедрение и повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры. При этом большое влияние на рост всего сегмента оказывают именно вендорские решения — доля вендорских ПАК в структуре рынка ИВНС вырастет с 14% в 2025 году до 17% к 2031 году, а доля российских ПАК в структуре продаж вендорских решений увеличится до 96% к 2031 году. Обязательное импортозамещение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 2030 года стимулирует спрос именно на российские доверенные ПАК. Кроме того, заказчики хотят снизить внутренние затраты на ИТ-экспертизу и получить готовую поддержку от вендора, замечают участники рынка.

С учетом прогнозируемого роста продаж локальных ПАК их доля в парке установленных решений увеличится до 74% к 2031 году.

Вместе с этим, несмотря на то что зрелость отечественных решений растет, в России все еще сохраняется дефицит кадров, что дает дополнительный спрос на типовые ПАК. Как отмечают в Б1, готовые ПАК строятся на базе единой платформы, что существенно упрощает управление ИВНС, а также превосходят альтернативы по ключевым техническим характеристикам — надежности, отказоустойчивости и масштабируемости. Это позволяет снизить зависимость от узкоспециализированных экспертов по отдельным компонентам инфраструктуры и уменьшить операционные затраты на администрирование ИТ-архитектуры.

Потребность в вендорских ПАК и расширение их доли также зависят от экспертизы производителей и выхода рыночных игроков в сегмент кэптивных производителей ПАК. Рынок пока не консолидирован, но уже имеет выраженное ядро профессиональных поставщиков, вокруг которого может происходить дальнейшая конкуренция и укрупнение. По данным CNews Analytics и ComNews, на топ-10 независимых поставщиков комплексных решений для ИВНС приходится почти четверть рынка, на кэптивные компании — 23%, еще 53% — на прочих игроков.

Количество участников рынка в сегменте отечественных вендорских ПАК по итогам 2025 года растет год к году. Так, согласно данным о выручке компаний—производителей ПАК для ВНС рейтингов CNews Analytics и на основе открытой бухгалтерской отчетности группа Rubytech уже в 2024 году занимала долю в 26,8% в сегменте ПАК, «Аэродиск» — 4,5%, SharxDC — 0,3% и «Умный архив» — 0,1%.

Компании делают выбор в пользу ПАК, решая вопросы импортозамещения и закрывая потребность в кибербезопасности и доверенности, говорит заместитель гендиректора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга Т1 Михаил Книгин. Еще одна потребность — быстрое внедрение и интеграция в инфраструктуру компании. Операция, которая раньше могла занимать неделю, теперь выполняется за часы, что подтверждается тестированиями технологий в специальных лабораториях, добавляет он.

Критерии определения вендоров все же сместились от просто необходимости быстрого импортозамещения к требованию эффективности и рентабельности решений, замечает Михаил Книгин. ПАК сокращают время и трудозатраты на миграцию на отечественные решения, помогают при этом сохранить устойчивость ИТ-инфраструктуры в процессе перехода, избежав сбоев и простоев, отмечает он.

Устойчивый спрос на внедрение отечественных доверенных ПАК формирует усиление регулирования в области КИИ, говорит руководитель «Скала^р» (группа Rubytech) Виктор Урусов.

Условие перехода значимых объектов КИИ на доверенные ПАК одновременно является вызовом и возможностью, добавляет он. Так, группа Rubytech над разработкой своих решений трудилась около десяти лет, что привело к тому, что ее ПАК «Скала^р» сегодня полностью соответствует требованиям регуляторов рынка и может полноценно использоваться для построения доверенной среды на объектах КИИ. Решение отличается рядом преимуществ, которые сегодня наиболее релевантны запросам бизнеса, например низкой совокупной стоимостью владения, длительным циклом обновления — около семи лет, высокой отказоустойчивостью и единым окном вендорской поддержки.

В перспективе двух-трех лет компоненты вычислительной техники будут дорожать, в то же время потребности в обработке данных все еще продолжат расти, ведь на рынке пока продолжается тренд на импортозамещение все более критичных и нагруженных систем, считает гендиректор Postgres Professional Иван Панченко. Как следствие, помимо стремления получить решение, обеспечивающее необходимые уровни производительности и надежности, на первый план будет выходить требование экономической эффективности предлагаемого решения, добавляет он. Это подтверждают в Rubytech, отмечая, что главным приоритетом компании является экономическая эффективность.

В будущем на рынке ИВНС более востребованными станут решения, обеспечивающие эффективное использование ресурсов, говорит Иван Панченко. Популярнее станут ПАК, позволяющие консолидировать системы и обеспечивать их работу на меньшем объеме оборудования, заключает он.

Василиса Аксенова