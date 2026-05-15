В нижегородском минэкологии прокомментировали закрытие фандоматов «Экопоинт»

Министерство экологии Нижегородской области прокомментировало «Ъ-Приволжье» закрытие в Нижнем Новгороде сети фандоматов «Экопоинт», разработанных резидентом «Сколкова». Ранее владельцы заявили о закрытии сети из-за ее убыточности. Судя по ответу ведомства, помогать с проектом власти пока не планируют.

В минэкологии сообщили, что этот проект носил пилотный характер, при этом развитие системы раздельного накопления и переработки отходов в регионе продолжается: в частности, на конкурсной основе отобраны проекты стационарных пунктов приема вторсырья, которых в области насчитывается около 50. Они получают субсидии из областного бюджета.

«Регион поддерживает данное направление и заинтересован в дальнейшем развитии системы переработки отходов. Кроме того, в Дзержинске построен экотехнопарк, который позволит выстроить полноценную систему обращения с вторичными ресурсами. Министерство экологии заинтересовано в развитии устойчивой и эффективной системы переработки, основанной на комплексном подходе и долгосрочной экономической модели»,— добавили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее закрыть сеть пунктов по приему вторсырья собиралась компания «Исток», но после заявления об этом власти решили оказать ей господдержку.

Галина Шамберина