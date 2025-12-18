Бюджет Нижегородской области на 2026 год принят с дефицитом 29,7 млрд рублей

Заксобрание Нижегородской области одобрило во втором чтении бюджет региона на 2026 год. За проголосовали 39 из 44 присутствующих депутатов, пятеро воздержались. С учетом поправок дефицит бюджета составит 29,7 млрд руб., доходы — 336,4 млрд, расходы — 366,1 млрд. руб.

Правительство и депутаты заксобрания подготовили 30 поправок. Из них 19 прияли, 11 отклонили. Таблица поправок к отклонению состоит из 10 предложений КПРФ и одного предложения депутата от ЛДПР Владислава Атмахова. В том числе коммунисты предлагали в 2026 году на 600 млн руб. уменьшить субсидии АНО «Центр 800». Еще 2,8 млрд руб. — снять со статьи о финансировании спорта, в частности футбольного клуба «Пари НН».

Депутат Атмахов предлагал оказать господдержку ООО «Исток 52» на развитие системы раздельного накопления отходов: 27,2 млн руб. в 2026 году, 11,2 млн руб. в 2027 году и 11,6 млн руб. в 2028 году. Вместе с тем эта поправка вошла в число внесенных губернатором, однако без указания конкретного юрлица.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом чтении бюджет приняли в конце ноября. Тогда за него проголосовали 38 из 43 присутствующих депутатов, пятеро воздержались.

Галина Шамберина