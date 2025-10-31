Нижегородские власти пообещали поддержать работу экопунктов

Экопункты ГК «Исток» в Нижнем Новгороде и Дзержинске продолжат свою работу. Как сообщили в региональном правительстве 31 октября, оно принимает меры «по поддержке и развитию проекта, в том числе в условиях нестабильности рынка сбыта вторичных материальных ресурсов».

Ранее предприятие намеревалось закрыть экопункты с 3 ноября из-за нерентабельности. Гендиректор ГК «Исток» Денис Тавров пояснял, что ежегодно компания вкладывает в проект 35 млн руб., а господдержку получить не удавалось.

Теперь, как сообщил «Ъ-Приволжье» господин Тавров, власти региона пообещали оказать господдержку, в том числе по проекту утилизации батареек. Конкретные меры поддержки пока не раскрывают.

В планах минэкологии региона — не только поддержка этого проекта, но и развитие других инициатив с привлечением госучреждения «Экология региона».

Иван Сергеев