Сеть фандоматов от резидента «Сколкова» закрыли в Нижнем Новгороде

Компания «Реверс Вендинг Сервис» Антона Турченко и Александра Бостона в начале мая закрыла фандоматы в Нижнем Новгороде. Сеть терминалов по приему вторсырья, разработанных резидентом «Сколкова» ООО «Экопоинт», работала с 2023 года. Аппараты могут распознавать вид, количество и качество вторсырья и перечислять вознаграждение пользователям через систему быстрых платежей.

Серийное производство фандоматов с искусственным интеллектом запустила принадлежащая тем же владельцам компания «Айронтех» — резидент ТОР «Володарск». Объем инвестиций в открытие сети из 30 фандоматов в Нижнем Новгороде в 2023 году оценивался в 18 млн руб.

Как сообщили в компании, проект жил исключительно на средства учредителей, которые ежегодно вкладывали около 5 млн руб. «Все эти годы мы стремились, чтобы сеть фандоматов только росла и развивалась, обращаясь за поддержкой к государственным структурам и приглашая к сотрудничеству коммерческие организации <…>. Но единомышленников, готовых вместе с нами развивать сеть фандоматов, мы не нашли»,— отмечается в сообщении.

По данным компании, последние два года цены на вторичные ресурсы упали в разы, а расходы на логистику и обслуживание точек выросли. Поэтому содержание сети стало убыточным.

Всего за время работы проекта 18 тыс. пользователей сдали более 48 т макулатуры, почти 1 млн пластиковых бутылок, около 400 тыс. алюминиевых банок, а также более 6 тыс. стеклянных банок и бутылок.

В компании добавили, что проект может быть возобновлен, «если однажды ситуация изменится».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году о закрытии сети пунктов приема вторсырья заявила компания «Исток», но после обещания властей оказать господдержку она продолжила работу.

Галина Шамберина