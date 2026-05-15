Ярославский суд вернул уголовное дело экс-главы земельного департамента

Кировский районный суд Ярославля вернул уголовное дело бывшего главы областного департамента имущественных и земельный отношений Максима Фролова прокурору. Соответствующая информация содержится в карточке дела.

Основанием для этого послужили нарушения требований составления обвинительного заключения. Решение было принято 12 мая, через неделю после первого судебного заседания по делу.

В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение. Максим Фролов, руководивший департаментом с 2017 по 2020 год, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По версии обвинения, что в 2018 – 2019 годах Фролов не принимал мер по эффективному освоению бюджетных средств, выделенных на покупку квартир для детей-сирот. Под его руководством сотрудники департамента готовили документацию по покупке квартир по заниженной цене или с избыточными требованиями, в результате этого заявки на аукционы не подавались, квартиры не приобретались.

Получение взятки относится к событиям 2018 года. Как считает обвинение, Максим Фролов получил от гендиректора коммерческой организации три телефона за способствование в заключении контракта на строительство многоквартирного дома и последующей покупки части квартир для реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Максим Фролов вину не признает, уточняли в пресс-службе областного суда.

Алла Чижова