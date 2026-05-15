В Ярославле не состоялись торги по КРТ в районе Толги

В Ярославле аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе поселка Толга признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок. Протокол размещен 14 мая на сайте торгов.

Территорию площадью 573 тыс. кв. м отдавали под застройку за 270 млн руб. Застройщик сможет построить многоквартирные четырехэтажные или трехэтажные блокированные жилые дома, а также обязан возвести детсад.

На застройщика также накладывается обязательство подготовить и передать властям проектную и рабочую документацию на возведение еще одного детсада и школы. На реализацию проекта дается 10 лет.

Право на заключение договора о КРТ в районе Толги впервые было выставлено на торги в январе 2026 года. Однако затем аукцион был отменен в связи с принадлежностью части участков третьим лицам и последующим внесением корректировок.

Алла Чижова