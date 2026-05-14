Ярославский «Локо» одержал победу в первом матче финала Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» выиграла в первом матче финальной серии Кубка Харламова. Матч с московским «Спартаком» завершился со счетом 3:2.

Первый период прошел без забитых шайб. Во второй 20-минутке счет открыл защитник ярославской команды Леонид Зилев. В заключительном периоде «Локо» сначала довел счет до 3:0 (отличились Роман Лутцев и Арсений Шлюков), а затем пропустил два гола (у соперника забили Ярослав Беляков и Данил Кочуров).

Как отметил главный тренер ярославской команды Олег Таубер, причиной пропущенных шайб стала потеря концентрации.

«Нужно играть все 60 минут, несмотря на счет. Сейчас проанализируем моменты и разберем игру. Было много брака, его нужно исключать»,— прокомментировал Таубер.

Второй матч финала пройдет 16 мая в Ярославле.

Алла Чижова