От массовой застройки к авторскому девелопменту

В последние годы девелопмент становится не столько работой со зданиями, сколько развитием городских территорий и среды вокруг. В непростых условиях рынка меняются предпочтения потребителей и приоритеты отрасли, тем самым фокус смещается на качество и исключительность девелоперского продукта.

Проект ЖК «Аурум» на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера создан в мастерской Сергея Цыцина «АМЦ-Проект»

В условиях роста цен на жилье и дорогих ипотечных кредитов покупатели стали более избирательными. Они готовы платить за действительно востребованные и продуманные решения: качественную архитектуру, удобные планировки, развитую инфраструктуру и благоустройство территории. Как отмечает коммерческий директор холдинга «РСТИ» Екатерина Немченко, покупку квартиры в новостройке рассматривают сегодня люди с хорошим образованием, которые анализируют информацию из различных источников, путешествуют, имеют высокую насмотренность, а значит, предъявляют к жилью и окружающему пространству гораздо более высокие требования.

Авторский стиль

Увеличение стоимости материалов, логистики и других затрат сделало массовую застройку менее рентабельной. Девелоперы стали искать способы повысить маржинальность через создание высококачественных проектов с подчеркнутой индивидуальностью. А сокращение свободных пятен для массовой застройки, которых в Санкт-Петербурге практически не осталось, еще больше подталкивает девелоперов к более продуманным проектам.

Принятые в конце 2025 года новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Санкт-Петербурга, которые были призваны снизить коэффициент использования территории, вынуждают застройщиков переосмысливать подходы к проектированию. Это стимулирует пересматривать плотность застройки и увеличивать площади под благоустройство и социальные объекты, что стало характерной чертой авторского девелопмента.

Представители класса

Задача холдинга «РСТИ» — не просто строить дома, а создавать среду для жизни, где каждая деталь продумана заранее. Уже не первый год в своей 25-летней истории холдинг активно развивает направление жилья, построенного по авторской концепции.

Такой подход подразумевает внедрение в практику строительства ряда нестандартных решений. Первое из них — выразительная авторская архитектура. Например, ЖК «Гранат» у станции метро «Бухарестская» спроектирован ведущим российским архитектурным бюро Intercolumnium («Интерколумниум») в стилистике модернизма. Пластика фасадов и гармоничные цветовые решения обеспечивают привлекательный современный облик зданий.

По периметру комплекса расположены корпуса П-образной формы, а в центре территории находятся четыре башни, образующие вместе с центральной двором-площадью ядро архитектурной композиции.

Проект ЖК «Аурум» на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера создан в мастерской Сергея Цыцина «АМЦ-Проект». Расположение секций переменной этажности (от 7 до 17 этажей) формирует уютный закрытый двор с детским веревочным парком, игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом. Фасады оформлены в темных и светлых тонах с выделяющимися золотыми обрамлениями окон.

Индивидуальный дизайн МОП

В проектах авторского девелопмента заметно меняются входные группы и места общего пользования (МОП). Застройщики все чаще отказываются от привычных подъездов в пользу общественных пространств в формате лобби с высокими витражами, зонами ожидания и ресепшен. Так, в ЖК «Гранат» дизайн центральной входной группы построен на игре отражений и сияния граней одноименного камня. Второй свет в холле и высокие витражи зрительно увеличивают пространство, добавляют простора. А в ЖК «Аурум» интерьер центральной входной группы продолжает архитектурную идею экстерьера зданий. Сочетание светлых и золотистых оттенков в оформлении, высокие потолки и многоуровневое освещение гармонируют с визуальной концепцией всего комплекса. Арт-объект «Золотые мгновения счастья» в центре холла вносит в дизайн художественный акцент.

Польза в каждом метре

В планировках квартир современных проектов исчезают длинные коридоры, нефункциональные зоны, на замену им приходят эргономичные жилые пространства с комнатами правильной формы, продуманным зонированием. В ЖК «Гранат» есть лоты с кухнями-гостиными от 20 кв. м, в том числе с угловым остеклением и с выделенной зоной для приготовления пищи. Представлены лоты с мастер-спальнями, окном в ванной комнате, гардеробными, есть студии с двумя окнами.

В ЖК «Аурум» планировки также разработаны с учетом принципов эргономичной организации пространства: комнаты правильной формы, гардеробные или места для установки шкафа в прихожих, большие лоджии, просторные санузлы с местом для размещения стиральной машины. Семейные лоты спроектированы так, чтобы детская и родительская зоны были разделены, в таких квартирах также выделено несколько санузлов. В проекте есть уникальные трехкомнатные квартиры с витражным окном в кухне-гостиной, а также с мастер-спальней и гардеробной.

Хранить дома вещи, занимающие много места, но не используемые каждый день, сегодня считается устаревшей привычкой. В паркингах строящихся проектов РСТИ предусмотрены кладовые для размещения велосипедов, габаритных и сезонных вещей. Эти зоны оснащены камерами наблюдения и вентиляцией.

Технологии для жизни

Развитие строительных технологий позволяет реализовывать сложные архитектурные решения и повышать качество жизни в современных комплексах, где «умные» решения сопровождают резидентов каждую минуту пребывания в доме: от входа в комплекс (бесключевой доступ во двор и парадные) до выезда на машине из паркинга (доступ на лифте из жилой части, минуя улицу). Квартиры ЖК «Аурум» оборудованы горизонтальной периметральной разводкой отопления с возможностью регулировки температуры радиаторов, отопительными приборами с нижним подключением из стены. Все приборы учета потребляемых ресурсов подключены к системе дистанционной передачи показаний.

Двухкамерные стеклопакеты с металлопластиковым профилем оснащены функцией микропроветривания и детским замком. Во входных группах установлены дизайнерские радиаторы из стального профиля, алюминиевые витражные конструкции также предусматривают функцию проветривания.

ЖК «Гранат» является примером высокотехнологичного дома, где смарт-подход пронизывает все аспекты жизни в доме. Входные группы здесь оборудуются вызывными панелями домофона с выводом изображения с цветных камер в мобильное приложение. Эстетику фасадов помогают сохранить сплит-шахты для кондиционеров.

Принцип самодостаточности

Главное требование к организации уличных общественных зон внутри жилых комплексов сегодня — чтобы придомовые территории были тщательно продуманы для разных сценариев жизни. В «Гранате» прилегающая территории поделена на три зоны. Первая — собственное общественное пространство комплекса для отдыха и досуга жильцов всех возрастов с медведем-скалодромом, игровой зоной, столами для настольного тенниса и амфитеатром, в центре которого будет посажена ель. Второй двор — место тишины и покоя — включает зоны отдыха и украшен арт-объектом. Третий двор — территория детства с доминантной горкой, навесом-перголой с качелями, песочницей и современным игровым оборудованием для детей разных возрастных групп.

Благоприятное окружение

Особое внимание в авторской концепции жилого комплекса уделяется наличию поблизости локальных или районных мест притяжения. Рядом с ЖК «Гранат» находятся кинотеатр, центр пляжного спорта, детские парки развлечений, торгово-развлекательный центр, рестораны, скверы, сады и парки.

В одном из корпусов ЖК «Аурум» разместится встроенный детский сад на 110 мест, в шаговой доступности от комплекса ведется строительство школы на 550 мест. По соседству расположены городские зеленые зоны с разнообразным ландшафтом и местами для занятий активным отдыхом, а также магазины, кафе, спортивные комплексы и другая необходимая инфраструктура.

Переход от массового жилого строительства к авторскому девелопменту отражает общую тенденцию на рынке первичной недвижимости. «Устойчивость сегодня обеспечивается надежностью застройщика, интересным и продуманным продуктом, который соответствует потребностям и запросам покупателей, а также финансовыми инструментами, позволяющими совершить покупку»,— считает Екатерина Немченко.

Холдинг «РСТИ» был создан в 2001 году. Первый жилой проект — небольшой дом на 40 квартир — компания реализовала в 2006 году. Спустя несколько лет масштаб проектов значительно увеличился. Одним из знаковых и самых узнаваемых объектов холдинга стал ЖК «Князь Александр Невский» — здание высотой 126 м со стилизованным шлемом и шпилем. Высотные жилые объекты являются своего рода визитной карточкой компании: следующими проектами РСТИ стали небоскребы ЖК «Петр Великий» (32 этажа, высота 118 м со шпилем) и «Екатерина Великая» (24 этажа). В 2019 году холдинг вышел на рынок Москвы с амбициозным проектом премиум-класса Eleven (ЖК «11»), в состав которого вошли две башни высотой 16 и 17 этажей, объединенные общим стилобатом. За 25 лет работы холдинг «РСТИ» построил более 2 млн кв. м недвижимости и свыше 20 объектов госзаказа, среди которых — инфекционная больница в Полюстрово, а также новые корпуса Мариинской больницы и НИИ им. И. И. Джанелидзе, новое здание ГБУЗ «Детская городская больница №1» для размещения детского центра хирургии.

Василиса Мотова