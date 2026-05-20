Стройматериалы замерли на перепутье

По итогам первого квартала 2026 года на рынке стройматериалов Санкт-Петербурга фиксируется разнонаправленная ценовая динамика: какие-то позиции существенно подорожали, какие-то — сбавили в цене. На себестоимость строительства, говорят девелоперы, сегодня гораздо более значительно влияют нехватка кадров на стройке и жесткие условия по проектному финансированию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительно-монтажные работы в себестоимости жилья сегодня составляют в среднем 30–35%, десять лет назад их доля была 70–75%

Елена Леликова, директор по закупкам ГК «А101», среди материалов, которые показали существенный ценовой рост, называет стекло — оно подорожало ощутимо. Арматура также показала небольшой рост, хотя в целом по региону цена на нее стабильна с сентября 2025 года. Металлопрокат и инженерное оборудование при этом подешевели, что в сумме нивелировало общий рост затрат.

«Популярность квартир с отделкой от застройщика поддерживает закупки крупных игроков, однако это не переломило тренд. Инфляция и возросшие логистические тарифы сдерживают снижение цен. Потенциала для удешевления не видно, поскольку ряд производителей намеренно сокращает выпуск продукции, создавая искусственный дефицит и сохраняя ценовое давление»,— рассуждает госпожа Леликова.

По ее словам, коренного перелома в стратегиях закупок не произошло: еще в 2022–2023 годах отрасль переориентировалась на внутренних производителей и новые рынки. «Сейчас можно говорить о выходе на плато в рамках устоявшейся модели. При этом текущая ситуация открывает возможности для ранее недооцененных поставщиков из Индии и Ирана, к сотрудничеству с которыми присматриваемся в том числе и мы»,— говорит госпожа Леликова.

Артем Хомышин, коммерческий директор ГК «Ориентир», думает, что в первом квартале 2026 года рынок стройматериалов выглядит относительно спокойным. «Ощутимого удорожания стоимости материалов не наблюдается. Сильнее всего на себестоимость по-прежнему давят бетон и ЖБИ, тогда как по металлопродукции, лакокрасочным и части отделочных категорий динамика заметно мягче. Спрос за год стал осторожнее. После активного начала 2025 года рынок просел в середине года и оживился только к концу лета, при этом в большинстве категорий потребление осталось ниже прошлогоднего уровня. Для примера, стоимость теплоизоляции и рулонных материалов снизилась на 4,5%, модифицированных смесей — на 6%, плитки — на 10%»,— приводит он данные.

Станислав Григоренко, директор по тендерам и закупкам компании «Главстрой Санкт-Петербург», подтверждает тренд на разнонаправленную ценовую динамику в сегменте стройматериалов. По его словам, бетон подорожал примерно на 10% по сравнению с первым кварталом 2025 года, что во многом связано с удорожанием цемента. Это дополнительно влияет на стоимость смежных позиций, включая цементные штукатурные смеси. «По стеновым материалам — кирпичу и камню — в целом сейчас по рынку фиксируется тенденция к удорожанию, но за счет постоянной работы с поставщиками и проведения конкурентных процедур отдельным девелоперам удается сдерживать рост»,— делится он.

По его словам, в 2025 году спрос на строительные материалы оставался сдержанным и во многом следовал за динамикой строительной активности. «При этом мы отмечаем, что рынок поставщиков сохраняет высокую конкурентность: даже при относительно небольших объемах закупок фиксируется значительное количество предложений, что позволяет удерживать цены на ранее достигнутом уровне. По мере восстановления темпов строительства можно ожидать локальных всплесков спроса»,— рассуждает господин Григоренко.

Доля строительных материалов в себестоимости строительства в целом за последний год не изменилась, добавляет он. При этом продолжается рост стоимости работ на фоне ситуации на рынке труда в отрасли.

Завершение тренда

«В ближайшее время тренд на снижение цен на стройматериалы, вероятнее всего, завершится. С началом строительного сезона — как в девелоперском, так и в частном сегменте — спрос начнет постепенно восстанавливаться, что будет поддерживать рост цен. Дополнительное влияние оказывает удорожание логистики, которое отражается на стоимости базовых материалов. В первую очередь это касается цемента, нерудных материалов и, как следствие, бетона. Сохраняется потенциал роста и по стеновым материалам, а также по отдельным позициям в сегменте отделки, где на цены влияет удорожание сырья, в том числе древесины»,— полагает господин Григоренко.

Отдельно он отмечает геополитический фактор, из-за которого продолжается перестройка цепочек поставок. По ряду комплектующих и сырьевых компонентов меняются поставщики и логистические маршруты, что приводит к увеличению сроков и затрат. В целом, считает эксперт, на рынке стройматериалов фаза низкого спроса постепенно заканчивается.

Владимир Ковалев, основатель компаний «Олимпроект» и Ziggurat Development, комментирует: «В течение прошлого года цены демонстрировали разнонаправленную динамику, и в результате в среднем рост составил от 0 до 15%. При этом по отдельным позициям наблюдалось более значительное увеличение цен, а другие категории материалов, напротив, показали снижение».

По его словам, одной из главных проблем для застройщиков по-прежнему остается цемент, который продолжает дорожать и значительно влиять на рост себестоимости строительства. «Высокий рост цен также наблюдается на изоляционные материалы и электрику. А вот арматура и газобетонные блоки после резкого скачка в цене в 2023–2024 годах в прошлом году начали дешеветь»,— указывает господин Ковалев.

Однако замедление темпов роста цен на строительные материалы пока не добавляет девелоперам оптимизма: в текущем году драйвером для дальнейшего роста могут стать повышение НДС, корреляция валют, пока еще высокая ключевая ставка. «Частично сдерживать цены поможет импортозамещение: многие российские материалы не уступают по качеству зарубежным. Но темпы выпуска российских аналогов пока ограничены, а с поставщиками из Турции или Китая могут возникать логистические сложности»,— считает эксперт.

Совокупность факторов

Евгений Семенов, руководитель отдела закупок компании BM Group, не согласен с коллегами и говорит об удорожании по всем ключевым позициям. «Отдельных категорий, которые бы подешевели за год, сейчас нет. В отличие от предыдущих лет, когда одни материалы росли в цене, а другие дешевели из-за профицита, сейчас удорожание произошло по всем направлениям без исключения. Сказывается совокупность факторов: рост тарифов на энергоносители, логистика, индексация зарплат и общий инфляционный фон»,— рассуждает он.

Что касается спроса, то его структура изменилась. «Поставщики переходят на работу по годовым заявкам с поквартальной разбивкой. Это говорит о том, что они не хотят держать складские запасы — спрос сместился в сторону точечного планирования, а не объемных закупок»,— добавляет господин Семенов.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», более оптимистичен. «Для нас как для девелоперов итоги первого квартала скорее позитивные. Базовые материалы подешевели. Пиломатериалы потеряли 15–20%, цемент снизился на 3–4%, арматура — на 2–3%, газобетон — на 2–3%. Подорожали алюминиевый кабель (+2%) и профильная труба (+4–5%), но это некритично для общей экономики проекта».

По его словам, строительно-монтажные работы в себестоимости жилья сегодня составляет в среднем 30–35%, десять лет назад их доля была 70–75%. «К основным драйверам себестоимости относятся земля, проектное финансирование, подключения к сетям, социальная инфраструктура. Доля собственно строительного материала в цене квадратного метра на первичке составляет около 2%, по оценке Минпромторга. Даже если цемент вырастет на 20%, стоимость строительства жилья увеличится менее чем на процент. Реальное давление на себестоимость создает не арматура, а стоимость денег, то есть проценты по проектному финансированию при текущей ключевой ставке. Импортозамещение в базовом сегменте состоялось, отечественные производители закрывают до 85% потребностей»,— заключает господин Жабин.

Вероника Абрамян