Агропредприятие «Красный маяк» получило 1,6 млрд прибыли

Крупный ярославский сельхозпроизводитель «Красный маяк» получил в 2025 году 1,65 млрд руб. чистой прибыли. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Годом ранее чистая прибыль предприятия составляла 1,14 млрд руб., рост составил 44%. Выручка ООО «Красный маяк» выросла с 4,11 млрд руб. в 2024 году до 5,0 млрд руб. в 2025-м. И выручка, и прибыль стали рекордными за последние пять лет.

«Красный маяк» находится в селе Шурскол Ростовского округа. Предприятие занимается молочным животноводством, растениеводством и переработкой сельскохозяйственной продукции, включая молоко, овощи и рапсовые семена.

Антон Голицын

