Продюсер Линды Кувшинов не признал вину в мошенничестве

Продюсер певицы Светланы Гейман (Линда) Михаил Кувшинов не признал вину по делу о мошенничестве, сообщил корреспондент «Ъ». Тверской районный суд Москвы избирает ему меру пресечения. Следствие попросило отправить фигуранта под домашний арест.

На заседании господин Кувшинов сказал, что является индивидуальным предпринимателем. На вопросы журналистов о претензиях композитора Максима Фадеева он заявил, что «ни разу не слышал от него никаких вопросов» за прошедшие годы.

Дело возбудили по заявлению господина Фадеева в ноябре 2025 года. Он обвинил музыкального издателя Андрея Черкасова в махинациях с документами, из-за которых потерял права на песни Светланы Гейман. По словам потерпевшего, он 30 лет не получал доходов за музыку и пытался урегулировать вопрос через представителей артистки. Сам Черкасов с ноября находится под домашним арестом.

12 мая госпожу Гейман вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако затем правоохранители сменили ее статус на подозреваемую. Сама певица утверждала, что отказалась исполнять большинство песен, написанных господином Фадеевым, чтобы избежать исков. При этом она оставила в репертуаре три его композиции: «Сделай так», «Мало огня» и «Никогда».

Никита Черненко, Мария Локотецкая