Продюсеру Линды Кувшинову запросили домашний арест по делу о мошенничестве
Следствие попросило отправить под домашний арест продюсера певицы Светланы Гейман (выступает под псевдонимом Линда) Михаила Кувшинова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.
12 мая МВД вызвало госпожу Гейман на допрос в качестве свидетеля. Собеседник ТАСС уточнил, что речь в деле идет о мошенничестве с авторскими правами на музыку композитора Максима Фадеева. По этому же делу с ноября 2025 года находится под арестом музыкальный издатель Андрей Черкасов. После допроса процессуальный статус Линды изменился: она стала подозреваемой.
В ноябре 2025 года Максим Фадеев обвинил Андрея Черкасова в махинациях с документами, из-за которых он потерял права на песни Светланы Гейман. Композитор заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался урегулировать вопрос через представителей артистки. Сама певица утверждала, что отказалась исполнять большинство песен, написанных господином Фадеевым, но оставила три композиции («Сделай так», «Мало огня», «Никогда»).