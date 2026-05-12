Не поделили «Ворону»

Певица Линда (Светлана Гейман) стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого ранее арестовали продюсера и музыкального издателя Андрея Черкасова. По версии следствия, исполнитель вместе с господином Черкасовым и рядом других лиц могли присвоить права на песни, которые принадлежат другому продюсеру, Максиму Фадееву. Последний сообщал, что не получал отчислений от исполнения Линдой песен три десятка лет, но сейчас ход следствия не комментирует.

Оперативники и следователи ГУ МВД по Москве 12 мая доставили на допрос популярную в 90-е годы прошлого века певицу Линду и ряд сотрудников компании «Джем» Андрея Черкасова. По версии правоохранителей, они могли иметь отношение к хищению прав на несколько песен, которые исполняет Линда, в том числе на знаменитую «Ворону».

Источник “Ъ” в окружении Линды подтвердил, что ее задержание связано с расследованием дела о присвоении артисткой прав на музыку и фонограммы, принадлежащие продюсеру Максиму Фадееву. Ранее она имела статус свидетеля по уголовному делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, сейчас ее процессуальный статус пока неизвестен. «Утром у нее и (ее музыкального продюсера.— “Ъ”) Михаила Кувшинова прошли обыски. На допрос их увезли силой»,— сказал источник. «Это следствие войны с Максимом Фадеевым. Причем при очень большой поддержке определенных структур»,— добавил другой источник, близкий к исполнителю.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев написал в соцсетях, что из-за подделки подписей и махинаций с документами в 1990-х он потерял права на музыку Линды. «На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с этим можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал»,— отмечал господин Фадеев.

Тогда продюсер заявлял, что требует проведения почерковедческой экспертизы, готов "предоставить все доказательства и дать показания по вновь открывшимся обстоятельствам". В подделке документов, по его словам, якобы участвовали Михаил Кувшинов, его мать, которая была на тот момент бухгалтером компании «Джем», отец певицы Лев Гейман и Андрей Черкасов. Михаил Кувшинов, писал господин Фадеев, «собственноручно подделал подпись» на документе о передаче прав на песни Светлане Гейман.

По данным “Ъ”, уголовное дело вначале было возбуждено ОВД по району Хамовники, которое трактовало давний конфликт между продюсерами Черкасовым и Фадеевым как самоуправство (ст. 330 УК РФ). Затем с данным расследованием было соединено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и 159 УК РФ), которое возбудили в УМВД по Юго-Западному округу столицы. Объединенное уголовное дело превратилось в ГСУ ГУ МВД по Москве уже в чистое мошенничество (до 10 лет заключения) и самоуправство — за них в ноябре прошлого года и задержали Андрея Черкасова. Впоследствии он был на два месяца арестован Тверским райсудом Москвы.

Однако после многочисленных жалоб защиты на неэффективность расследования, инкриминирование в качестве преступных деяний, относящихся к предпринимательству в сфере интеллектуальной собственности, и проч. Мосгорсуд отменил арест господина Черкасова, направив ходатайство следствия на новое рассмотрение.

Впрочем, сейчас он находится в СИЗО. Недавно Тверской суд снова продлил ему срок содержания под стражей.

Комментариями защиты господина Черкасова “Ъ” не располагает. Представитель потерпевшего Фадеева сообщил, что продюсер не в курсе хода следствия и отказался от комментариев. В самой полиции расследование также не комментировали.

По сведениям источника “Ъ”, с новым процессуальным статусом Линды и других фигурантов следствие определится уже после допросов.

Мария Барановская, Николай Сергеев