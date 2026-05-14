Житель Ярославской области лишился квартиры из-за долгов по кредитам

Житель Даниловского округа потерял двухкомнатную квартиру из-за долгов по кредитам, которых у него было более 50. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Судебные приставы возбудили сводное исполнительное производство в отношении мужчины, который перестал выплачивать кредиты. Сотрудники ФССП обратили взыскание на счета, а также арестовали квартиру должника. Недвижимость являлась залоговым имуществом.

«Арестованная недвижимость была передана на торги, а впоследствии реализована в счет погашения долгов»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова